Kalkar. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 26. Februar, waren Automarder in Kalkar auf Beutezug unterwegs. Im Ortsteil Appeldorn knackten sie das Schloss der Hecktür eines Mercedes Sprinters, der auf einer Einfahrt an der Sankt-Lambertus-Straße abgestellt war.

Die Täter entwendeten mehrere Werkzeugmaschinen wie eine Handkreissäge, eine Akku-Stichsäge und eine Bohrmaschine sowie weiteres Zubehör aus dem Wagen. Gegen kurz nach 3 Uhr hörte eine Zeugin zwar Geräusche von der Straße her kommend, dachte sich aber nichts weiter dabei. Auf der nahegelegenen Reeser Straße schlugen die Unbekannten die Heckscheibe eines geparkten Fiat Doblo ein. Auch hier erbeuten sie mehrere Werkzeugmaschinen wie eine Mauerfräse, drei Schlagbohrmaschinen und eine Flex. In Kehrum auf der Römerstraße wurde ein Renault-Montagewagen angegangen, der auf einem Hotelparkplatz abgestellt war. Wieder waren es vor allem Beutestücke wie diverse Akkuschrauber, Akkuschlagschrauber und eine kabelgebundene Schlagbohrmaschine, welche die Diebe an sich nahmen.

Die Kripo Kleve erbittet in allen drei Fällen Zeugenhinweise unter Tel. 02821-5040.