Spende des Sponsorenlaufs in Goch ging an Herzenswunsch Niederrhein

Berufschüler der Abschlussklasse des Berufskollegs Goch für Büromanagement organisierten im März im Rahmen eines Unterrichtsprojekts einen Sponsorenlauf zugunsten von Herzenswunsch Niederrhein. Die Aufgabe war die Organisation eines Events für einen guten Zweck. Nachdem sich die Schüler und Schülerinnen theoretisch mit der Planung auseinandergesetzt hatten, stürzten sie sich voll Engagement in die Umsetzung. Der Erlös sollte an der Verein Herzenswunsch Niederrhein gehen, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, schwer erkrankten Menschen einen lang gehegten Wunsch zu erfüllen sowie Trauerbegleitung für Kinder und Jugendliche anbietet. Wegen der schlechten Wetterlage wurde der Sponsorenlauf, an dem die Kinder der Arnold-Janssen-Grundschule teilnahmen, in die Turnhalle verlegt, wo die Kinder sehr viel Spass beim Hindernisparcours hatten. Am Freitag, dem 14. August übergaben die beiden ehemaligen Schülerinnen Camille und Anika zusammen mit dem Klassenlehrer Herrn Barth die Spende in Höhe von 685 Euro an Bianca van Hardeveld von Herzenswunsch Niederrhein. Nicht nur die Eltern der Schüler hatten zu dem Betrag beigetragen, sondern auch die auszubildenden Betriebe.