Bergkamen. Bergkamen soll sich zu einem Standort für die Urban Sketchers Bewegung entwickeln. Deshalb plant die Jugendkunstschule regelmäßige Zeichentreffen mit dem Dortmunder Künstler und Dozenten Guido Wessel. Er wird ab Mittwoch, 9. Februar, jeden Mittwoch um 17.30 bis 19.30 Uhr mit Interessierten am ZOB Bergkamen starten, um persönliche Ansichten von der Stadt zeichnerisch zu dokumentieren. Jeder kann mitmachen, egal ob mit oder ohne Vorerfahrungen.

Leben, reisen und zeichnen

Urban Sketchers ist eine international agierende Community, die seit 2007 aktiv ist, ein Netzwerk von Menschen, die die Städte, in denen sie leben und zu denen sie reisen, zeichnen. Die Bilder werden möglichst online veröffentlicht. So entsteht mit jeder Zeichnung ein neues Bild der Welt aus Sicht der Zeichnerin oder des Zeichners.

Workshop zum Schreibzeichnen

Darüber hinaus wird Guido Wessel Workshops zum Schreibzeichnen anbieten, einer Methode für den neuen Spaß am Zeichnen. Diese Methode hat sich aus dem Urban Sketching entwickelt und bildet einen lockeren Einstieg in die Welt des Skizzierens. Die ersten Schreibzeichnen Workshops finden sonntags von 14 bis 16.30 Uhr statt am 6. März,3. April, und 15. Mai. Das Teilnehmerentgelt für die Schreibzeichnen Workshops beträgt 10 Euro.

Für beide Angebote sollten die Teilnehmenden handliches Zeichenmaterial mitbringen wie Skizzenblock oder Skizzenbuch. Zum Zeichnen selbst reichen etwa Bleistifte oder Füller. Praktisch ist auch ein Klapphocker.

Für weitere Informationen steht die Jugendkunstschule unter Tel. 02307/288848 oder unter jugendkunstschule@bergkamen.de zur Verfügung.