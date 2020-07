Kann man das glauben?



USA mit der geringsten Testquote ein Entwicklungsland ?

Selbst dem Trumpel ist mittlerweile bewusst geworden, dass die Lage Ernst ist. Zuletzt ist der Herr im Weißen Haus sogar in das Lager der Maskenbefürworter gewechselt.

Wird er etwa noch ein Demokrat?

Bei 142.000 Toten zu der Einsicht zu kommen, ist ja schon lobenswert.

Die erste Welle ist noch nicht am Ende, siehe Grafik



CORONA-PANDEMIE

11,8 Tests pro Neuinfektion in den USA

von

Mathias Brandt,

22.07.2020

Fast vier Millionen Covid-19-Fälle wurden bislang in den USA registriert - aktuell kommen täglich mehr als 60.000 hinzu. Selbst US-Präsident Donald Trump Dennoch lobt Trump weiter das US-Test-Regime. Einen Hinweis, wie gut dieses das Infektionsgeschehen im Land abbildet, liefert die Anzahl der täglichen Corona-Tests pro bestätigter neuer Infektion. Länder, die nur sehr wenige Tests pro bestätigtem Fall durchführen, testen wahrscheinlich nicht genug, um alle Fälle zu finden. Laut WHO deuten 10 bis 30 Tests pro bestätigtem Fall darauf hin, dass ausreichend Corona-Tests durchgeführt werden. Die USA liegen derzeit laut Our World in Data am unteren Ende dieser Spanne. Weit jenseits davon ist Deutschland mit rund 204 Tests pro Neuinfektion.

