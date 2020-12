Zum Jahresende verabschiedet sich Elvira Roth, langjährige Leiterin der Verbraucherzentrale in Kamen, von den Verbraucher*innen in den Ruhestand und übergibt den Staffelstab an ihre Nachfolgerin Astrid Lindner, die offiziell am 1. Januar ihre neue Aufgabe übernimmt.

Elke Kappen, Bürgermeisterin der Stadt Kamen, bedankt sich bei Elvira Roth für ihre langjährige Arbeit. „30 Jahre lang hat Elvira Roth die Verbraucherzentrale in Kamen geleitet. In dieser Zeit half sie zahlreichen Menschen, die ihren Rat gesucht haben, um ihre Ansprüche als Verbraucher durchzusetzen, zu ihrem Recht. Wo aktuelle Trends Fragen und Unsicherheiten aufgeworfen haben, sorgte Frau Roth schnell für Klarheit. Auch für die Stadt Kamen war sie immer eine verlässliche Ansprechpartnerin, die die Beratungsstelle in der Kirchstraße 7 zu einer unverzichtbaren Institution für die Verbraucherinnen und Verbraucher in Kamen gemacht hat. Ich danke Frau Roth im Namen von Rat und Verwaltung der Stadt Kamen für ihre Arbeit und wünsche ihr für die Zukunft alles Gute.“

Ebenso spricht Mario Löhr, Landrat des Kreises Unna, seinen Dank aus.

„Ich wünsche Frau Roth alles Gute für den Ruhestand. Sie hat in ihren 30 Jahren bei der Verbraucherzentrale in Kamen viel erreicht und – so habe ich gehört ­– ein tolles Netzwerk aufgebaut. Für die Bürgerinnen und Bürger ist das Angebot einer qualifizierten Beratung eine große Bereicherung. Das ist zu großen Teilen ihr Verdienst – vielen Dank dafür! Sie wissen vielleicht, ich schaue gerne nach vorn und sage deshalb: Frau Lindner wünsche ich viel Erfolg – gerade mit Blick auf die schwierigen Aufgaben im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie. Ich bin mir sicher, dass sie die Verbraucherzentrale in Kamen gut aufstellen und einen Weg finden wird, die Angebote der Verbraucherzentrale, trotz eingeschränkter Möglichkeiten in der persönlichen Beratung, den Ratsuchenden zur Verfügung zu stellen.“

Elvira Roth blickt auf 30 Jahre Leitung der Beratungsstelle in Kamen zurück: „Zu den Kamenern hatte ich von Beginn an einen guten Draht. In der Anfangszeit wurde ich nicht nur von meinem Team und der Stadt, sondern auch von den ehrenamtlichen Mitgliedern der Ortsarbeitsgemeinschaft der Verbraucher (OAGV) Kamen sehr unterstützt.“

In die Fußstapfen von Elvira Roth tritt nun Astrid Lindner. Vor neun Jahren hat die Diplom-Oecothrophologin damit begonnen, bei der Verbraucherzentrale NRW das nötige Rüstzeug und Leitungserfahrungen zu sammeln. Nach den Stationen zuletzt als Leiterin der Niederlassung in Iserlohn und zuvor als Leiterin in Hagen bringt die 55–jährige gebürtige Soltauerin die nötige Erfahrung im Verbraucherschutz mit.

Zwei große Aufgaben warten schon auf sie: Ratsuchenden den Weg zur Information und Beratung bei Verbraucherproblemen auch in Corona-Zeiten weiterhin zu ermöglichen und dabei künftig auch in der Beratungsstelle den Weg zu mehr digitalen Angeboten zu ebnen. So plant sie etwa, dass Verbraucher*innen ihre Anliegen künftig im stärkeren Maß am Telefon und per E-Mail oder auch im Video-Chat vorbringen können.

Bei der Umsetzung steht Lindner in Kamen ein engagiertes Team aus drei Mitarbeiterinnen zur Seite. Neben der rechtlichen Beratung zu den unterschiedlichsten Verbraucherthemen ist die Förderung der Verbraucherbildung bei jungen Konsumenten besonders wichtig.