Die Straßen.NRW-Regionalniederlassung Ruhr beginnt am Samstag, 10. Oktober, mit Sanierungsarbeiten an der B233-Brücke (Hochstraße) in Kamen.

Im Zuge dieser Sanierungsarbeiten werden im Bereich oberhalb der DB-Gleise Brückenkappen und Lärmschutzwände erneuert. Dadurch kommt es bis einschließlich Sonntag, 25. Oktober, zwischen Poststraße und Schäferstraße zu einer erhöhten Lärmentwicklung. Da für die Arbeiten nur ein enges Zeitfenster zur Verfügung steht, müssen die Arbeiten auch nachts durchgeführt werden. Straßen.NRW dankt allen Anwohnern für ihr Verständnis und bemüht sich, die Lärmentwicklung so gering wie möglich zu halten.

Der Verkehr auf der B233 wird bereits in beiden Fahrtrichtungen einspurig geführt. Diese Einschränkungen werden bis voraussichtlich Anfang November andauern.