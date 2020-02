Die durch das Medikament "Contergan" Anfang der 1960er Jahre im Mutterleib schwer körperlich geschädigten Mitglieder des als Selbsthilfegruppe vor 10 Jahren in Bad Sassendorf gegründeten Contergan-Stammtisches waren bei ihrem letzten Treffen am Samstag, dem 22. Februar 2020 begeistert.

Zahlreiche Firmen in Deutschland arbeiten an Verbesserungen von Hilfsmitteln, um Menschen mit Behinderungen mehr Lebensqualität zu geben und ein selbständigeres Leben zu ermöglichen.

So auch die Firma Ergoflix aus Hamminkeln, die faltbare Elektrorollstühle anbietet. Ein Grund für den Vorsitzenden des Contergan-Stammtisches, Wolfgang Schasse aus Bad Sassendorf, diese Firma um eine Vorführung ihrer Produkte zu bitten.

"Wir Contis, wie wir uns selbst nennen, haben ganz verschiedenartige individuelle körperliche Schädigungen und Einschränkungen und brauchen individuell angepasste Hilfsmittel, die uns das Leben erleichtern!", sagt Schasse. "Was für den einen sehr praktikabel ist, ist für den anderen nicht nutzbar! So ist es wichtig, dass jeder aus unserer Gruppe die Möglichkeit hat, Hilfsmittel auszuprobieren!"

Am letzten Samstag konnten die Anwesenden die neuartigen faltbaren Rollstühle ausgiebig testen und dem Mitarbeiter der Firma Ergoflix wurde schnell klar, worauf es den Einzelnen ankam. Das elektronische Bedienelement an einer bestimmten Stelle nützt dem "Ohnarmer" - einem Conterganbetroffenen, der ohne Arme geboren wurde - nichts, wenn es nur für "Kurz- oder Langarmer" erreichbar ist. So kam eine Idee und Anregung zur anderen und man versuchte gemeinsam, Lösungen und individuelle Anpassungen zu finden.

"Davon haben jetzt beide Seiten profitiert!", so Wolfgang Schasse. "Einmal wir Conterganbetroffene, die ein neues praktisches Produkt kennengelernt haben und auch die Rollstuhlfirma, die neue Ideen und Anregungen mitnehmen konnte!"

Die Contergangeschädigten sind nun schon fast 60 Jahre alt und leiden unter schmerzhaften Folgeschäden, die durch das Leben mit ihren Behinderungen hervorgerufen werden. Sie sind froh darüber, dass durch die heutigen modernen Techniken auch für sie immer mehr Lebensqualität gewonnen werden kann.

Infos über den Contergan-Stammtisch Soest/Bad Sassendorf findet man unter: www.contergan-stammtisch-so-bs.de