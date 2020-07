Hm.... der eine oder andere wird sagen:

"Der hat wohl den Knall nich gehört. Draußen isset warm, windig, grau und es regnet, da stellt der hier heiße Bilder int Netz! Da grillt man doch nich!"

Stimmt!

Andererseits war mir heute etwas fad,

ein wenig Lust auf LK lugte zaghaft hervor, kam auf einmal unerwarteter Weise um die Ecke geschlichen und der angefangene Beitrag dümpelte schon einige Zeit in der Entwurfspipeline des LK herum. "Na gut, machste dir halt die Mühe ein paar Bilder rauszusuchen!"

Und den Text hier habbich jetz auch neu geschrieben.

Mal kucken, vielleicht schreib ich auch nich weiter.....!

Eigentlich habe ich ja damals so angefangen:

Nun, die Glut im Grill frohlockte noch engagiert, ein selbstgebautes Schwedenfeuer blinzte schon sehnsuchtsvoll mit Harztränen in den Astaugen rüber und einige klein gesägte Äste aus dem heimischen Garten muckten in der trockenen Deckung bereits heftigst auf.....!

Randale im Holzstapel oder Skandal im Holzbezirk? Wat weiß ich!

Und wenn einem dann so viel Wohlwollen widerfährt, das ist schon ein kleines After-Grill-Feuer wert.

Au Mann, wat'n Quatsch! Egal!

Und nein, es gab kein Grillhähnchen!

Ok, raus dat Teil.....