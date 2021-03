Der putzige Mischling „Billy“ ist eineinhalb Jahre jung und ein ganz pfiffiges Kerlchen. Bei einer circa 30 Zentimeter Schulterhöhe ist er mit seinen kurzen Beinchen nicht für sportliche Herausforderungen geeignet.

Aber gemütliche Spaziergänge findet er toll und auch für das Erlernen von Hundetricks ist er zu begeistern. „Billy“ ist kastriert und im Umgang mit Artgenossen sehr sozial. Das zeigt sich, wie friedfertig er in einer gemischten Gruppe läuft. Dieser quirlig freundliche Rüde hat ein gesundes Selbstbewusstsein, ist sehr verschmust und clever, so dass sein Frauchen/Herrchen ihn auf eine liebevolle aber auch konsequente Art bei führten sollte. Mit Kindern ab 5 Jahren können wir bei „Billy“ im neuen Zuhause eine dicke Freundschaft vorstellen, weil der kleine Mann verspeilt ist. Dieser lebensfrohe und eher unkomplizierte Vierbeiner sorgt auf jeden Fall für Spaß und Abwechslung im Alltag von Hundefreunden.

Kontakt: Tierherberge Kamp-Lintfort, Am Drehmannshof 2, Tel. 02842/ 928 3213.

Foto: Tierherberge