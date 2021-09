Die Polizei Kleve weist anlässlich der am morgigen Freitag (24. September 2021) stattfindenden "Fridays for Future" - Demonstration auf mögliche Verkehrsbeeinträchtigungen im Klever Stadtgebiet hin. Zunächst findet um 17.00 Uhr eine Auftaktkundgebung auf dem Parkplatz an der Ludwig-Jahn-Straße statt.

Im Anschluss daran werden die Teilnehmenden gegen 17.30 Uhr über die Hafenstraße, die Tiergartenstraße, die Gruftstaße und die Römerstraße auf die Ringstraße laufen. Danach geht weiter zur Lindenallee und dann die Stadt hinunter über die Hagsche Straße, die Große Straße, die Herzogstraße, die Bahnhofstraße und wieder auf die Hafenstraße.

Am Opschlag ist gegen 18.15 Uhr eine Zwischenkundgebung geplant. Endstation wird wieder der Parkplatz an der Ludwig-Jahn-Straße sein. Dort wird noch eine Abschlusskundgebung stattfinden.

Im gesamten Bereich kann es zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen. Die Polizei Kleve wird den Aufzug begleiten und bittet alle Verkehrsteilnehmer um Verständnis und gegenseitige Rücksichtnahme.

