Kleve. Glücklicherweise konnte im prall gefüllten Konzertkalender der niederländischen Pianisten-Brüder Lucas und Arthur Jussen ein Nachholtermin gefunden werden. So findet das Reihenkonzert nun für Karteninhaber am Montag, 7. September, 20 Uhr, in der Klever Stadthalle statt - unter veränderten Rahmenbedingungen: Es gibt einen neuen Sitzplan und platzgenaue Personalisierung sämtlicher Tickets. Die begrenzte Platzzahl bedeutet, dass ausschließlich Publikum mit bereits erworbenen Karten das Konzert besuchen kann, zudem muss jeder seine Konzertkarte in eine neue Platzkarte umtauschen (beim Fachbereich Kultur der Stadt Kleve (jetzt Hafenstraße 28) und in der Buchhandlung Hintzen). Die Stadt Kleve bittet um Verständnis und dankt auch für eine Information, wenn das Konzert nicht besucht wird.

Es gelten die bekannten Hygiene- und Abstandregeln sowie das verpflichtende Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung beim Betreten und Verlassen der Stadthalle in der vorgegebenen Laufrichtung. Nur am Sitzplatz darf diese abgenommen werden. Auf Konzerteinführung, Pause und Bewirtung wird verzichtet. Für das ca. 80 Minuten dauernde Format haben die Jussen-Brüder das farbenreiche Programm entsprechend angepasst: nach den angekündigten Werken von Mozart, Schubert und Leo Smit folgen anstelle von Strawinskys „Sacre du printemps“ „Ma Mére l´Oye“ von Maurice Ravel und „VAN…“ der Komponistin Hanna Kulenty. Aufgrund des geregelten Einlasses, des Kartenumtauschs und der Datenerfassung ist mit Wartezeiten zu rechnen. Einlass: 19 Uhr. Kleiner Trost für alle, die keine Konzertkarte haben: Der Westdeutsche Rundfunk nimmt das Konzert auf und sendet es am 17. September ab 20.05 Uhr auf WDR3.