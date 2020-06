Mein Name ist Prisca, ich bin 21 Jahre alt und bin hier in Deutschland geboren. In meinen 21 Jahren, hatte ich sehr oft mit Rassismus zu kämpfen und zwar vom Kindesalter bis jetzt. Ich finde es traurig, dass es kein so richtiges Ende von Rassismus gibt und dass es immer noch weiter geht im Jahre 2020. Wir schwarze Menschen werden immer als anders gesehen oder dargestellt, als nicht schlau, unzivilisiert, primitiv, oder dass wir ein bedauerliches Leben führen. Diesbezüglich werden wir auch weniger wertgeschätzt. Wenn ich auf der Straße angesprochen werde, dann ist es meistens auf Englisch und wenn ich auf Deutsch antworte, fallen ihnen fast die Augen aus. "Ich bin Studentin", sagte ich zu einer fremden Frau und durch ihre Augen, konnte ich ihre Gedanken lesen…" Als ob sie dazu fähig ist zu studieren sie ist doch schwarz..." Ich werde auf der Straße von fremden Menschen angemault das ich ihnen die Arbeitsplätze wegnehme und ich zurück nach Afrika soll. Aber was für ein Einfluss habe ich im Leben dieser Menschen? Was schulde ich denen, dass ich zurück nach Afrika soll....was? Warum sind sie von der schwarzen Haut angewidert? Was ist der spezifische Grund dafür uns zu diskriminieren? Man ist fassungslos.

Wenn es sich wiederum um die Kultur der Schwarzen handelt, wie zum Beispiel die Musik, das Essen, die Kleidung da werden Sie farbenblind und nehmen nicht mehr wahr das die Menschen doch eigentlich schwarz sind.

Warum werden wir als anders gesehen, wenn wir schließlich alle Menschen sind?

Wir werden grundlos auf der Straße beleidigt und von Polizisten getötet, weil angeblich unsere Hautfarbe das Böse oder die Kriminalität reflektiert.

Alles nur wegen der Farbe der Haut ich bin entsetzt und erschlagen und kann es nicht mehr sehen das wir schwarze Menschen so schlimm behandelt werden. Wir verdienen es nicht so behandelt zu werden. Wir haben doch als Menschen das selbe Recht auf diversen Dingen auf dieser Welt wie unsere weißen Mitmenschen es haben. Wir sind weder unfähig noch weniger Wert als alle nicht schwarzen Menschen und es wird Zeit, dass jetzt zu verstehen, denn die Zukunft kann Rassismus nicht gebrauchen. Ich finde es wird Zeit diese Rassismus Situation zu beenden die schon im16.Jahrhundert begann. Könnt ihr euch das vorstellen?

Jetzt beginnt die Zeit die Situation zu ändern.

Nicht nur indem man sagt Black live matter, sondern indem man das Problem versucht zu verstehen und sich in die Lage der schwarzen Schwestern oder des schwarzen Bruders versetzt.

Durch das „Black live matter“ hört man viel, wie auch „All live matter“. Ja das stimmt das „All live matter“; aber das ist momentan nicht der Fall. Die betroffenen ist die schwarze Gemeinschaft. Wenn man diese Einstellung hat, wenn man auf irgendeiner Weise versucht das Problem zu minimisieren ist man automatisch Teil der Problematik. Am 16. Juni erwähnte unser Bundespräsident Steinmeier: „Das es nicht reicht kein Rassist zu sein, wir müssen nämlich Anti-Rassisten sein!“. Zusammen können wir es schaffen die Welt zu einem besseren Ort zu machen.

Wir wollen nicht mehr wegen der Farbe unserer Haut diskriminiert werden oder wegen unserer Ethnie oder unserem Migrationshintergrund. Es ist ein unglaublich schlimmes Gefühl diskriminiert zu werden glaubt mir meine lieben Leute. Es ist nicht schön.

Lehrt eure kleinen Kinder die Geschichte der Schwarzen, die Historik die man in der Schule nie zuhören bekommt, sagt euren Kindern, dass das Lied10 nackte Neger eine Beleidigung und Erniedrigung fürs schwarze Volk ist, sagt euren Kinder dass das Spiel „wer hat Angst vor dem schwarzen Mann“ eine Erniedrigung für unsere schwarzen Brüder ist. Was sollen denn die Kinder denken?, dass Schwarz gleich böse ist?

Es muss sich was ändern meine lieben Leute und nicht nur, weil George Floyd oder Breonna Taylor gestorben sind, denn es sind noch sehr viele andere Schwarzen Menschen wegen Polizei Gewalt in den vergangenen Jahren gestorben. Aber was gerade auf der Welt passiert ist, es ist auch kein Trend für die sozialen Medien, um gesehen zu werden.

Nur haben wir es leid so behandelt zu werden. Wir haben das Recht auf Gerechtigkeit und zwar so wie es sich gehört. Wir müssen dagegen ankämpfen es ist egal aus welchem Land du kommst oder aus welcher Ethnie man ist, kämpfe dagegen an setz dich ein für das Schwarze Volk ein, unterdrückt das Problem nicht, ignoriere es nicht, schau nicht weg, denn still zu bleiben in dieser ungerechten Zeit ist ein Privileg und rassistisch. Man hört viele Menschen sagen wie zum Beispiel folgende Aussage: „Ich bin kein Rassist ABER“...„ Ich habe mitbekommen was gerade passiert und ich stehe zu 100% hinter euch ABER“.... Mit dem "aber“ zeigst du nicht, dass du kein Rassist bist. Mit dem "aber" stehst du nicht zu 100% hinter uns, damit zeigst du nur, dass es irgendein Argument gibt was dagegen spricht.

Es muss sich was ändern wir brauchen eure Unterstützung, denn hier geht es nicht um die Farbe der Haut, hier geht es um Humanität. Steht auf und sprecht für uns, sage nein zu Rassismus, verbreite diese Botschaft, dass das Leben der Schwarzen zählt. Es muss sich was ändern... hier und jetzt, denn das ist das Jahr, das ist der Moment. Ich bin schwarz und stolz und werde nicht aufhören zu kämpfen bis diese Ungerechtigkeit sein Ende nimmt. Zusammen können wir es schaffen die Welt zu einem besseren Ort zu machen.

Vielen Dank.