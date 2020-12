Seit vielen Jahren engagiert sich Michael Rübo für die Menschen in Kleve. Der Förderverein Campus Cleve verlieh ihm nun den "Social Award 2020".

Die Aufzählung von Peter Wack scheint gar nicht mehr zu enden. "Bei der Klosterpforte, der Klever Tafel, der Vinzenzkonferenz und in vielen weiteren sozialen Bereichen engagiert sich Michael Rübo. Eigentlich muss ich schon sagen, dass er das soziale Gewissen unserer Stadt Kleve ist", erklärt Peter Wack, Vorsitzender des Fördervereins Campus Cleve. Zu den bisherigen Preisträgern zählten unter anderem Prof. Dr. Marie-Louise Klotz, Prof. Dr. William Megill oder Tina Hafner. Seit vielen Jahren unterstützt Michael Rübo den Förderverein im Beirat. Dort setzt er sich für die sozialen Belange der Studierenden ein und unterstützt den Förderverein bei der Koordinierung bei der Gewährung von Hilfen. "Wir haben ihm damals einen Zuschuss von 2.000 Euro zugesagt. Nach zwei Jahren fragte ich mal wie viel Geld denn über sei. Damals sagte er nur, dass er 40.000 Euro ausgegeben hat. Das Geld besorgte er dafür selber", lobt Wack den Einsatz von Rübo. Durch seine Initiative wurde auch das Soforthilfe-Programm für Studierende in der Corona-Krise ins Leben gerufen.

"Natürlich freut es mich, dass ich diesen Preis erhalten habe. Dieser ist jedoch nicht für mich, sondern für die zahlreichen Helfer im Hintergrund, die tagtäglich im Einsatz sind. Ohne ein großes Team wäre diese Aufgabe nicht zu erledigen", erklärt Rübo. Das Preisgeld in Höhe von 2.000 Euro fließt in die Arbeit vor Ort ein.