Kreis Kleve: Schnelle Hilfe bei Zeugniskummer

Kreis Kleve bietet Zeugnistelefon für Eltern sowie Schülerinnen und Schüler von Grund-, Haupt- und Förderschulen an

Am Montag, 27. Juni 2022, beginnen die Sommerschulferien. Bis Freitag, 24. Juni, werden in den Schulen die Jahreszeugnisse an die Schülerinnen und Schüler ausgegeben. Das Schulamt für den Kreis Kleve macht darauf aufmerksam, dass sowohl für die Eltern als auch für Schülerinnen und Schüler von Grund-, Haupt- und Förderschulen beim Schulamt eine „Nummer gegen Zeugniskummer“ angeboten wird.

Unter der Rufnummer 02821 85-496 werden am Freitag, 24. Juni, Montag, 27. Juni, und Dienstag, 28. Juni, jeweils in der Zeit von 9 bis 12 Uhr sowie von 13 bis 15.30 Uhr die Schulaufsichten für den Kreis Kleve Fragen rund um das Thema Zeugnisnoten beantworten.