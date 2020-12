Bei der Umgestaltung des Schulhofs der Gemeinschaftsgrundschule An den Linden in Kleve zu einem schülergerechten Spielraum fand der Faktor einer naturnahen Geländegestaltung bereits während der Planungsphase Berücksichtigung. Im Rahmen eines Workshops mit der Stadtverwaltung, den Planern, sowie dem Kollegium und den Eltern wurden Ideen und Wünsche zur naturnahen Geländegestaltung geäußert.

Ziel der Änderung oder des Umbaus des Schulhofes ist der naturnah gestaltete Spiel- oder Aufenthaltsbereich der Schüler und Schülerinnen, welcher die Aufgabe hat, neben den schulspezifischen, gestalterischen, funktionalen, technischen und wirtschaftlichen, auch die ökologischen Anforderungen der Geländegestaltung zu berücksichtigen. Die geplanten und aktuell umgesetzten Begrünungsmaßnahmen tragen durch kleinklimatische Maßnahmen zur Nachhaltigkeit bei, auch vor dem Hintergrund der Klimawandelanpassung.

Raum für Naturerfahrungen

Schulgelände vermitteln Eindrücke. Natur mit dem Rhythmus von Wachsen, Blühen, Welken besitzt wohl den stärksten Aufforderungswert, aktiviert Sinne und Organe. Ein naturnahes Umfeld lädt Schülerinnen und Schüler ein, sich beobachtend, pflanzend und lernend, aber auch spielend und tobend mit Pflanzen und Tieren zu befassen. Erst mit naturnahen Spiel- und Aufenthaltsräumen verwandeln sich die Gelände in lebendige Spiel- und Lernorte.

Beteiligung

Bei dem aktuell stattfindenden Umbauprojekt des Schulhofes an der Gemeinschaftsgrundschule An den Linden ist die Zusammenarbeit zwischen den Beteiligten auf allen Ebenen gefragt. Neben der Garten-und Landschaftsbaufirma arbeitet die Schule mit dem zentralen Ansprechpartner, dem Schulleiter Herrn Willmeroth, den Lehrern und Lehrerinnen, sowie den Schülern und Schülerinnen aktiv im Rahmen von Mitmachaktionen an der baulichen Umsetzung des Projektes mit. Mitmach-Aktionen, wie Pflanzarbeiten können auch ohne große Vorkenntnisse seitens der Schüler und Schülerinnen bewältigt werden.Bei der Pflanzaktion arbeiteten Erwachsene und Kinder Hand in Hand.

Im Bereich von abgegrenzten Schulbeeten wurde Raum für Natur geschafft. Für die Schüler/Schülerin fallen zukünftig auch die Pflegarbeiten für die Beetflächen an. Eine Arbeitsgruppe verteilt die Verantwortung für die Aktivitäten auf mehrere Schultern. „Immer wieder neue Schülergenerationen erhalten so die Möglichkeit mitzuarbeiten. Pflanzaktionen und Patenschaften ermöglichen es, dass jede Generation Spuren im Gelände hinterlässt“, freut sich Jens Willmeroth über die Beteiligung der Schule an der Umgestaltung ihres Schulhofes.

Das Engagement des Kollegiums und die Übernahme der Beet-Patenschaften ist ein lebendiger Bestandteil des Schulalltags und Teil der Maßnahme „Sensibilisierungsprojekte zum Thema Klimaanpassung für SchülerInnen“ des Klimaschutzfahrplans der Stadt Kleve.