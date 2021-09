Grüne laden zur Podiumsdiskussion: Ist Wohnen in Kleve für alle möglich?

Steht in Kleve genügend bezahlbarer Wohnraum zur Verfügung? Welche Personenkreise haben es besonders schwer, eine Wohnung zu finden, und warum? Was tut die Stadt Kleve, was tun Wohnungsbaugesellschaften, soziale Verbände und die Politik in Bezug auf Wohnraumschaffung und -vermittlung? Was sollte passieren, damit Wohnen in Kleve für alle möglich ist und bleibt?

Diesen und weiteren Fragen möchte Susanne Siebert, Mitglied der Fraktion BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN und des Sozialausschusses der Stadt Kleve, in einer Podiumsdiskussion auf den Grund gehen. Am Mittwoch, den 22. September, um 18 Uhr lädt sie alle Interessierten zum Bürger-Experten-Gespräch auf dem Pastor-Leinung-Platz (zwischen Rathaus und Kavarinerstraße) ein.

Als Expert:innen anwesend sind Bettina Keysers (Kreis Kleve Bauverwaltungs-GmbH), Petra Hermsen-Beyer (Sozialdienst katholischer Frauen), Herbert Looschelders (Selbsthilfe e.V. – Verein für Sozialberatung) sowie Benedikt Verheyen (Architekt, grünes Mitglied im Aufsichtsrat der GeWoGe). Im Anschluss an die Diskussionsrunde haben Bürgerinnen und Bürger Gelegenheit, Fragen zu stellen.

Die Veranstaltung findet im Freien statt, die bekannten Abstands- und Hygieneregeln sind einzuhalten. Besucher:innen werden gebeten, Schutzmasken mitzubringen und sich in die bereitgelegten Listen einzutragen.