Bei den Landesmeisterschaften in Kempen,am vergangenen Samstag,dominierten die Kids vom Kaiten Bedburg Hau in der Disziplin Kata.Die anderen 280 aus NRW konnten unseren Kids nur zuschauen.

Mailin Rips holte mit Abstand den Landesmeistertitel zum dritten mal in Folge.Kira Werner und Lena Baus holten jeweils den dritten Platz.Die Sportlerinnen und Sportler Adrian Much,Ben Vermaasen,Johanna Lehmann,Jenifer Ziaja und Elias Werner kamen mit Ihren Leistungen nur knapp dahinter.

Dies ist wohl auf das durchgehende Training zurück zu führen trotz Corona.Die Kids trainierten ,natürlich mit Abstand, im Wald....auf Parkplätzen und auf einer Wiese.Not macht eben erfinderisch.

Nun werden wir sehen ob in diesem Jahr noch Wettkämpfe stattfinden werden damit wir die Leistungen noch ausbauen können.