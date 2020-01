Ein Schock für viele Karnevalisten und Vereine im Kleverland: Am vergangen Montag verstarb plötzlich und unerwartet Erich Gietmann. 1974 begeisterte er als Prinz Erich "der Fidele" das Klever Narrenvolk. Über 30 Jahre führte er die Geschicke im Ratskrug und machte gemeinsam mit den Schaustellern die Materborner Kirmes zu dem, was sie heute ist - einfach Kult! In zahlreichen Gesprächen der vergangenen Jahre zeigte sich stets, wie wichtig ihm es war, dass alle Vereine ihre Zukunft finden. Er stand jedem mit Rat und Tat zur Seite. Erich Gietmann war für viele das Gesicht des Sitzungskarnevals in Materborn. Der Ratskrug, die Mehrzweckhalle und die Kirmes waren sein Zuhause. Hier fühlte er sich wohl. 2016 zog er sich aus dem aktiven Geschäft zurück, war aber immer noch gerne Gast in seiner Gaststätte im Herzen von Materborn. Auch dem Karneval war er bis zuletzt verbunden. Danke Erich für dein Lebenswerk!