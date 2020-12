Dieses Jahr konnte der Nikolaus aufgrund der Corona-Pandemie nicht über das Wasser nach Kleve reisen. Darüber waren der Nikolaus und sein Organisations-Team sehr traurig.



Kurzerhand haben sie gemeinsam mit der Wirtschaft & Tourismus Stadt Kleve GmbH die Kinder dazu aufgerufen, ein schönes Bild von ihm zu malen und somit an seine Ankunft in Kleve zu erinnern. Über 200 Bilder haben die Kindern bei den Bäckern Heicks & Teutenberg, Reffeling und Derks in der Innenstadt abgegeben und dafür einen leckeren Weckmann erhalten. „Ich bin ganz begeistert über die zahlreichen, wunderschönen Bilder, die von mir und meiner Ankunft in Kleve gemalt wurden“, so der Nikolaus. Der Nikolaus und sein Organisations-Team wünschen allen ein besinnliches Weihnachtsfest einen guten Start ins neue Jahr und vor allem Gesundheit!