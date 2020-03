Wie klappt es zuhause in Zeiten des Coronavirus? Auf die neue Leseraktion des Klever Wochenblatt hat sich spontan Sabine Johannes aus Nütterden gemeldet: "Mein Mann arbeitet zur Zeit im Homeoffice, zusätzlich muss er den ganzen Haushalt erledigen und unsere beiden Border Collies versorgen", schreibt die 60-Jährige, die den ganzen Tag an der Nähmaschine sitzt und Atemschutzmasken für einen Pflegedienst und Freunde näht: "So leisten wir unseren Beitrag, diese schwere Krise zu überwinden." Die gelernte Krankenschwester ist krankheitsbedingt schon in Rente. Es hat sie gewurmt, dass das Pflegepersonal bis zur Erschöpfung arbeiten muss, "und ich sitze hier nur rum." Dieser Zustand hat sich seit ein paar Tagen gewaltig geändert.