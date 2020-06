Die Straßen.NRW-Regionalniederlassung Niederrhein beginnt am Montag, 29. Juni, mit der Radwegsanierung auf der L403 „Hildener Straße“. Gebaut wird zwischen der Einmündung „Winkelsweg“ und dem Kreisverkehr „Rietherbach“. Die Arbeiten werden in drei Bauabschnitten durchgeführt. Während der Arbeiten wird die L403 „Hildener Straße“ halbseitig gesperrt und zur Einbahnstraße. Die Arbeiten dauern bis Samstag, den 1. August.

Erster Bauabschnitt ab 29. Juni

Der erste Bauabschnitt beginnt am Montag, 29. Juni. Gebaut wird zwischen „Winkelsweg“ und „Haus Gravener Straße“. Die L403 „Hildener Straße“ wird von Hilden in Richtung Winkelsweg zur Einbahnstraße. Fahrzeuge die von der Schneiderstraße kommen werden über die „Haus Gravener Straße“ umgeleitet. Die Arbeiten dauern bis Freitag, 10. Juli.

Zweiter Bauabschnitt ab 13. Juli

Am Montag, den 13. Juli, beginnt der zweite Bauabschnit, er liegt zwischen „Haus Gravener Straße“ und dem Buswendeplatz „Am Schlangenberg“. Für die Arbeiten wird die L403 vom „Winkelsweg“ in Richtung Hilden zur Einbahnstraße. Fahrzeuge in Richtung Solingen oder „Haus Gravener Straße“ werden über die „Kaiserstraße/Richrathstraße“ und den „Winkelsweg“ umgeleitet. Die Bauarbeiten enden am Freitag, 24. Juli.

Dritter Bauabschnitt ab 24. Juli

Der dritte und letzte Bauabschnitt startet am Freitag , 24. Juli und endet am Samstag, den 1. August. Der Baubereich befindet sich zwischen dem Autohaus Lindemann und dem Kreisverkehr „Rietherbach“. Hier sind keine verkehrlichen Einschränkungen geplant. Für den Autofahrer können zeitweise leichte Verkehrsbehinderungen durch den Baustellenverkehr entstehen.

Der Rad- und Fußgängerverkehr wird während der einzelnen Bauabschnitte der verkehrlichen Situation angepasst. Entsprechende Umleitungen werden ausgeschildert.