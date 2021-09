Am Freitag, 10. September 2021 haben die Umweltberatung und die Weltläden in Langenfeld zu einer Infoveranstaltung auf dem Kirchvorplatz St. Josef eingeladen. Viele Interessierte kamen vorbei, um sich einen Überblick über die verschiedenen Siegel für fair gehandelte Produkte zu informieren und Produkte aus dem Fairen Handel zu probieren und zu kaufen.

Außerdem hieß es am Freitag auf der Schoppengasse "Nick doch mal" für den Fairen Handel. Gut sichtbar wurde dabei mit Plakaten auf den Fairen Handel aufmerksam gemacht. "Tragen Sie ab und zu eine Hose?" stand darauf oder "Und wissen Sie auch, wer die Hose wie hergestellt hat?" und "Sie können mit uns für einen fairen Handel sorgen. Ok?". Die Bilanz fiel nach einer Stunde positiv aus. "Viele Passant:innen haben gelächelt und genickt, einige haben Fragen zum Fairen Handel gestellt oder von ihren Erfahrungen berichtet", freut sich Laura Leuders.

Weitere Informationen zum Fairen Handel erhalten Interessierte bei der Umweltberatung jeden Montag zwischen 09:00 und 12:00 Uhr unter 02173 8492521 und per E-Mail an langenfeld.umwelt@verbraucherzentrale.nrw

oder online unter:

• Einen Überblick über die verschiedenen Siegel für fair gehandelte Lebensmittel gibt es unter www.verbraucherzentrale.nrw/node/18796

• Hintergrundinformationen zum fairen Handel hat die Verbraucherzentrale NRW zusammengestellt unter www.verbraucherzentrale.nrw/node/7067

• Details und Hintergründe zur Fairen Woche finden sich unter www.faire-woche.de/start