Nachdem der Bundesgesundheitsminister Spahn und der Ministerpräsident des Landes NRW sich für die Absage von Veranstaltungen mit über 1.000 Teilnehmer ausgesprochen hatten, ist der Stadt Langenfeld am heutigen Nachmittag der Erlass des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales NRW zur Durchführung von Großveranstaltungen ab dem 10. März 2020 zugegangen.

Hiernach wird der Stadt als zuständiger Behörde die Weisung erteilt, Veranstaltungen mit einer erwarteten Besucherzahl von 1.000 Personen und mehr abzusagen, bzw. bei sportlichen Großveranstaltungen eine Durchführung nur ohne Zuschauerbeteiligung zuzulassen.

Diese Veranstaltungen werden abgesagt

Aus diesem Grund werden in enger Abstimmung mit den jeweiligen Veranstaltern in den nächsten Tagen mehrere Veranstaltungen nicht stattfinden. Neben dem Trödelmarkt der CDU Langenfeld am 14. und 15. März 2020 in der Stadthalle ist hiervon auch der Antik- und Trödelmarkt in der Stadtgalerie am Sonntag, 15. März 2020 betroffen.

Keine Schulveranstaltungen

Darüber hinaus ist werden auf Empfehlung des Landesschulministeriums NRW bis zu den Osterferien keine Schulveranstaltungen (einschließlich Festen, Trödelmärkten etc.) stattfinden. Dazu gehört auch das Schul-Schwimmfest am 21. März 2020.