Am Montagmorgen, 13. Juli, in der Zeit zwischen 10 Uhr und 10.30 Uhr, parkte ein weißer PKW Mercedes der B-Klasse auf dem öffentlichen Parkplatz eines Geldinstituts am Hans-Litterscheid-Platz 5 in Richrath.

In dieser Zeit wurde der Mercedes von einem bislang noch unbekannten anderen Fahrzeug im Heckbereich angefahren und dabei nicht unerheblich beschädigt. Obwohl allein an der weißen B-Klasse ein geschätzter Karosserie- und Lackschaden in Höhe von 2.000,- Euro entstand, entfernte sich der noch unbekannte Verursacher mit seinem Fahrzeug unerlaubt vom Unfallort ohne eine Schadensregulierung einzuleiten.

Wer hat etwas beobachtet?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 /

288-6310, jederzeit entgegen.