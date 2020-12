Zur Zeit wird für den Rhein-Ruhr-Express RRX wieder an der Strecke gearbeitet, welche vor 175 Jahren für den Eisenbahnverkehr freigegeben wurde.

10 Jahre nach der ersten Fahrt einer Dampfeisenbahn in Deutschland, die 40-PS-Lok 'Adler' fuhr am 07. Dezember 1835 auf der Strecke Nürnberg-Fürth, Eröffnung der 'Cöln-Mindener-Eisenbahn' zwischen (Köln-)Deutz und Düsseldorf am 15. Dezember 1845. Der Festzug aus Düsseldorf hält an allen neuen Bahnhöfen: (Düsseldorf-)Benrath, Langenfeld, (Leverkusen-)Küppersteg und (Köln-)Mühlheim, damit die 'Eingeladenen aus der Umgegend' zusteigen können.

Feierlichen Eröffnung am 15.12.1845

'Die zu den Festfahrten eingeladenen Behörden und Gäste von Düsseldorf versammeln sich auf dem dortigen Bahnhofe der Cöln-Mindener-Eisenbahn um 7 ½ Uhr morgens, wo sie von einer Deputation der Direktion empfangen werden. Der Festzug setzte sich um 8 Uhr unter Abfeuerung von Geschütz-Salven und in Begleitung eines Musikchors zur Fahrt nach Deutz (Cöln) in Bewegung und nahm auf den Bahnhöfen bei Benrath, Langenfeld, Küppersteg und Mühlheim die Eingeladenen aus der Umgebung, welche sich an diesen Stellen zeitig eingefunden haben, auf. Ankunft auf dem Bahnhofe zu Deutz 9 ½ Uhr. Der (...) Bahnhof (Deutz) war festlich geschmückt mit Fahnen und Tannengrün und die (...) Menge brach in lauten Jubel aus, als pfeifend, fauchend und zischend und große schwarze Rauchwolken ausstoßend die bekränzte Lokomotive die Wagen mit der Festgesellschaft in den Bahnhof schleppte'.

Obwohl der Bahnhof der 'Samtgemeinde Monheim-Richrath' am Katzberg auf Monheimer Gebiet liegt, nennen die Betreiber ihn 'Langenfeld', wie den in Sichtweite liegenden, bekannten Stationsnamen der Thurn- & Taxisschen Postkutschenstation. Zur Eröffnung der 'Cöln-Mindener-Eisenbahn' erhält der Reusrather Schützenverein 12 Silbergroschen für das Abfeuern vereinseigener Böller. Die Aufnahme des planmäßigen Zugverkehr auf der Strecke erfolgt am 20.12.1845. [1]

175 Jahre Bahnhof Langenfeld

'Das im klassizistischem Stil gestaltete zweistöckige Gebäude wurde im Dezember 1845 mit der Eröffnung des ersten Bauabschnitts der Cöln-Mindener-Eisenbahn zwischen Deutz und Düsseldorf in Betrieb genommen. Es ist das älteste erhaltene Bahnhofsgebäude zwischen Köln und Minden. (...) Mehrere Erweiterungen des Gebäudes erfolgten zwischen 1880 bis 1908. Die Größe des Bahnhofs ist erklärlich, da er bis 1867 der einzige Bahnanschluss der damaligen Kreisstadt Solingen mit ihrem Umland war. Erst seit diesem Jahr gab es die Bergisch-Märkische Eisenbahnlinie über (Solingen-) Ohligs. Diese Veränderungen des Transportwesens führten 1868 zur Schließung der Langenfelder Postwagen- und Pferdewechselstation. 1991 wurde der Zugverkehr zugunsten der S-Bahn eingestellt, für die 500 Meter nördlich ein S-Bahn-Haltepunkt errichtet wurde. 1995 ging das Gebäude nach vier Jahren Leerstand in Privatbesitz über und wird als Büro- und Wohngebäude genutzt.' [2]

[1] Quelle: Ausstellung 'Abfahrt von Gleis 1' im April 2015 des VHS Arbeitskreis Geschichte in der Stadt Sparkasse Langenfeld Hauptstelle Solinger Straße 51-59

[2] Quelle: Tafel Baudenkmäler in Langenfeld/Rhld. 'Alter Bahnhof Langenfeld 1845-1991' Umweltschutz- und Verschönerungsverein e.V. 2008