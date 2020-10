Das Bürgertelefon der GFL-Ratsfraktion ist am kommenden Sonntag, 25. Oktober, von 17 bis 19 Uhr geschaltet. Unter der Rufnummer (0 23 06) 30 174 81 ist Armin Ott erreichbar.



Armin Ott war bisher als Sachkundiger Bürger der GFL in Ratsausschüssen aktiv. Nun zieht der engagierte Geist-Bewohner als Ratsherr in den neu gewählten Stadtrat ein.

Was brennt Ihnen aktuell unter den Nägeln? Wofür sollte sich die GFL einsetzen? Armin Ott freut sich am Sonntag über Anrufe zu allen Themen, die Lünen bewegen.