Daniel Schaffer trifft für ASC

Lünen. (Jan-) Der Lüner Fußballer Daniel Schaffer ist einmal mehr Torschütze für den Oberligisten ASC Dortmund. Beim 3:2-Heimsieg über die Spielvereinigung Vreden traf er in der 63. Minute zum 2:1. Mit Philipp Rosenkranz wurde ein zweiter Lüner eingewechselt (67.). Bei der 2:3-Auftaktniederlage beim TuS Ennepetal kamen Rosenkranz in der 83. Minute ins und Schaffer aus dem Spiel.

Westfalia Rhynern mit dem Oberadener Michael Kaminski als Trainer steht nach dem 3:1 in Eintracht Rheine auf dem zweiten Rang. In der ersten Begegnung gegen die SG Wattenscheid gab es ein 2:2.

Der Hammer SV kassierte mit dem 1:2 im Nachbarschaftsduell gegen den Holzwickeder SC im zweiten Spiel schon die zweite Niederlage. Gegen den HSC lief für Hamm Steven Kodra, in der Saison 2017/18 beim Lüner SV, auf.