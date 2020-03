Die diesjährige Kreismeisterschaft der Frauen und Männer fand in diesem Jahr in heimatlicher Atmosphäre in Lünen-Brambauer statt. Insgesamt 32 erwachsene Wettkämpfer fanden den Weg in die Halle, um die Gelegenheit zum Kämpfen zu nutzen.

Als einzige weibliche Kämpferin des 1. JJJC Lünen betrat Miriam Sawallich (-63 kg) die Matte. Im ersten Kampf konnte sie hier eine Eindrehtechnik durchsetzen und gewann durch Ippon (ganzer Punkt). Auch die nächste Begegnung entschied Sawallich mit einer im richtigen Moment angesetzten Wurftechnik vor Ende der Kampfzeit für sich. Der letzte Kampf ging ebenfalls an die Lünerin, da sie nachdem einer Wurftechnik im Haltegriff nachsetzte und sich somit die Goldmedaille sicherte.

Bei den Männern kämpften Sven Kotissek und Kevin Schäfer gemeinsam in der Gewichtsklasse unter 73kg. Schäfer schaffte in seinem ersten Kampf es zwar leider nicht, seinen Kontrahenten zu werfen, machte dem erfahrenerem Wettkämpfer aber den Kampf nicht einfach und zeigte gute Ansätze. Letztendlich unterlag er durch mehrere Strafen. Sein nächster Kampf verlief zunächst ausgeglichen, bis schließlich sein Gegner einen Wurf durchsetzte und Schäfer knapp unterlag.

Bei Sven Kotissek machte sich dagegen die Kampferfahrung bemerkbar. Gegen den ersten Gegner konnte er eine Eindrehtechnik erfolgreich durchbringen, und auch im nächsten Kampf ging er durch einen souveränen Wurf als Sieger von der Matte. Als die beiden Trainingskollegen Schäfer und Kotissek gegeneinander antraten, zeigte sich die Routine des Trainingsälteren; Kotissek entschied den Kampf durch einen Hebel für sich. Das Resultat war somit Bronze für Schäfer und Gold für Kotissek.

Tim Trittel setzte die Siegesreihe in der Gewichtsklasse bis 90kg fort. Den ersten Kampf gewann er mit einem sauberen Hüftwurf. Die nächsten beiden Kämpfe entschied er ebenfalls innerhalb einer knappen Minute mit passend angesetzten Wurftechniken für sich. Die letzte Begegnung des Lüners ging kampflos an ihn, da sein Gegner nicht mehr antreten konnte, womit sich Trittel den Platz ganz oben auf dem Treppchen reservierte.

Männermannschaftskamerad Daniel Ackermann vom TSC Eintracht Dortmund hielt in der Gewichtsklasse bis 66kg die Oberhand. Nachdem er im ersten Kampf völlig ungefährdet durch einen Hüftwurf gewann, setzte er in den nächsten beiden Kämpfe im richtigen Moment Fußtechniken an und warf Ippon. Den letzten Kampf entschied er durch kleine Wertungen mit mehreren Würfen für sich, wodurch er sich ebenfalls über die Goldmedaille freuen durfte.