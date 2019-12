LSV-Nachwuchs: Burmann, Tigges und Kropp treten an

Lünen. (Jan-) „Unser Ziel ist es weiter, mittelfristig mit der A-, B- und C-Jugend überkreislich ab der Bezirksliga zu spielen. Aber das ist noch ein steiniger Weg“, blickte beim Fußball-Westfalenligisten Lüner SV 2. Vorsitzender Peter Marx auf den abgeschlossenen ersten Teil der Meisterschaft beim Nachwuchs zurück.

Platz 8 bei der A-Jugend, einst in der Verbandsliga, jetzt in der Kreisliga A am Ball, Platz 10 bei der B, nach einem Jahr Pause wieder in der B-Liga aktiv, Platz 10 für die C, einst in der Bezirksliga, jetzt wieder in die A-Liga aufgestiegen, Rückzug wegen Personalmangels bei der D, Platz 7 bei der E in der B-Liga Rang 8 und die B-Juniorinnen Rang 5 - das ist eine Bilanz die aufruft, dass es die 200 Nachwuchsspieler, ihre Trainer und Betreuer künftig noch besser zu machen.

Die Weichen sind gestellt. Werner Krause, langjähriger Jugendleiter, der mit dem 31. Dezember aufhört, macht nicht ganz Schluss. Zuerst ordnete er seine Nachfolge und macht im zweiten Glied weiter.

Bei der Jugendversammlung zu Beginn des Jahres stellen sich folgende Kandidaten zur Wahl - abstimmen können alle Mitglieder der Jugendabteilung ab 14 Jahre:

1. Vorsitzender Sebastian Burmann (Foto 1), 2. Matthias Tigges (Foto 2), Geschäftsführer Daniel Kropp (Foto 3), 2. Geschäftsführer + Schriftführer Werner Krause, Finanzen Dieter Kasprowiak, Jugendsprecher B-Juniorinnen-Spielerin Alina Durmus, E-Jugend-Trainer Mohamed Bouhadi, Beisitzer Melina Hauffe, Jolene Schmidt. Burmann übernimmt auch weiter die Koordination zwischen den Minis- und der F-Jugend.

Die vom Jugendausschuss nicht zu wählenden Sportlichen Leiter - diese werden vom Jugendvorstand benannt - sollen Frank Heyer für den älteren und

Ugur Gülsen für den jüngeren Jugendbereich sein.

So selbstverständlich für den LSV beim Nachwuchs die Arbeit in der Breite, aber auch zur Spitze hin ist, so wichtig ist ihm auch die Betreuung der kickenden Kinder und Jugendlichen. Da ist der Einsatz der Ehrenamtlichen rund um den geschäftsführenden Vorstandes gefragt. ©textfotojanning 2019