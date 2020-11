LSVer Heinz Schubert wird Sonntag 77

Lünen. (Jan-) Am Sonntag (29. 11. 2020) feiert der Fußballer Heinz Schubert seinen 77. Geburtstag. 1943 geboren, spielte er für den Regionalligisten Lüner SV lief er zwischen 1968 und 1970 auf. In 52 Spielen erzielte er 13 Tore. Davor war er in der gleichen Klasse zwei Jahre für Westfalia Herne aktiv, bestritt dort auch 52 Spiele und traf zwölfmal ins Tor. Vor seiner Herner Zeit lief er für Blau-Weiß Langenbochum auf.