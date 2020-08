Übersehen hat ein 18-jähriger Autofahrer beim Abbiegen auf der Brassertstraße in Marl einen Fahrradfahrer, der bei dem Zusammenstoß verletzt wurde.

Der Unfall passierte am Donnerstag gegen 13.30 Uhr, als der 76-jähriger Radfahrer aus Marl auf der Brassertstraße in Richtung Schillerstraße auf dem Radweg unterwegs war. Auf der Martin-Luther-Straße befand sich ein 18-jähriger Autofahrer aus Marl, der in die Brassertstraße einbiegen wollte. Im Einmündungsbereich prallten die beiden Fahrzeuge zusammen.

Dabei verletzte sich der 76-Jährige leicht. Insgesamt entstand 1500 Euro Sachschaden.