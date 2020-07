Alkoholisiert zu fahren, ist keine gute Idee. Aber sich betrunken auf einen Roller zu setzen, ist völlig absurd. So aber passiert an der Willy-Brand-Allee in Marl.

Und das bezahlte der 36-jähriger Marler, der am Mittwoch um 23.25 Uhr mit seinem Kleinkraftrad unterwegs war, mit einem kapitalen Sturz. Dabei verletzte er sich leicht. Zwar musste er nicht ins Krankenhaus, aber zur Polizeiwache. Denn den Beamten fiel bei der Unfallaufnahme auf, dass der Marler wohl nicht mehr ganz nüchtern war.

Die Konsequenz: Eine Blutprobe - und der Einzug der Fahrerlaubnis.