5.000 Euro Belohnung nach Brandstiftung von Versicherung zur Verfügung gestellt

Am 29.01.2020 brannte an der Dülmener Straße in Dorsten ein Imbiss. Nach bisherigen Erkenntnissen könnte Brandstiftung die Ursache für das Feuer gewesen sein.

"Für sachdienliche Hinweise, die zur Aufklärung des Schadenhergangs und Ermittlung des/der Täter(s) führt/führen, hat die Versicherung einen Betrag in Höhe von 5.000 Euro im Wege einer Auslobung zur Verfügung gestellt. Für den Fall, dass mehrere sachdienliche Hinweise gegeben werden, so behalten wir uns vor, die Belohnung nach billigem Ermessen anteilig unter den Hinweisgebern zu verteilen." Außerdem schließt die Versicherung den Rechtsweg aus.

Sachdienliche Hinweise und Einzelheiten zur Auslobung bitte an das zuständige Kriminalkommissariat unter der 0800 2361 11

Am frühen Morgen des 20.1. meldeten Passanten eine unklare Rauchentwicklung im Bereich eines Schnellrestaurants. Bei Eintreffen der Feuerwehr brannte es im Innenraum des Imbisses. Die Einsatzkräfte mussten sich gewaltsam Zugang verschaffen und konnten den Brand unter Atemschutz löschen. Der Innenraum wurde durch den Brand komplett zerstört. Nach den Belüftungsmaßnahmen konnte die Einsatzstelle abschließend der Polizei zur weiteren Brandursachenermittlung übergeben werden.