Ein 7 Jahre alter Junge ist am Samstag, dem 27. Juni 2020, gegen 13.00 Uhr aus einem Fenster im dritten OG eines Mehrfamilienhauses auf der Küppersbuschstraße gefallen. Das schwer verletzte Kind wurde mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.