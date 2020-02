Verletzt wurde ein 82-jähriger Mofa-Fahrer, weil eine 78-jährige Marlerin ihn beim Ausparken übersah.

Der Unfall passierte am Dienstagabend gegen 21 Uhr, als die Autofahrerin ihren Peugeot rückwärts am Beisinger Weg in Recklinghausen ausparken wollte. In diesem Moment kam der 82-Jährige angefahren. Er war auf dem Beisinger Weg in Richtung Norden unterwegs und musste der Marlerin ausweichen. Dabei stürzte der Senior und verletzte sich leicht.