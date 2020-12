Alkoholisiert und berauscht gegen Laterne in Buer geprallt

Verletzt worden ist eine 39-Jährige, die am frühen Mittwochmorgen, 23. Dezember 2020, mit ihrem Wagen in Buer gegen eine Laterne geprallt ist. Sie war mit einem Honda um 4.10 Uhr auf der Kurt-Schumacher-Straße unterwegs, als sie die Kontrolle über das Fahrzeug verlor und in der Folge eine Laterne sowie zwei Verkehrszeichen beschädigte.

Drogentest

Von einem Zeugen alarmierte Polizeibeamte führten sowohl einen freiwilligen Atemalkohol- als auch einen freiwilligen Drogenvortest durch, die beide positiv ausfielen. Ein Arzt entnahm der Frau aus Sprockhövel später auf der Wache eine Blutprobe. Dort stellte sich auch heraus, dass sie nicht über die erforderliche Fahrerlaubnis verfügt. Noch an der Unfallstelle war die Verletzte medizinisch behandelt worden, eine Weiterbehandlung in einem Krankenhaus lehnte sie jedoch ab. Ihr Fahrzeug wurde abgeschleppt. Die Polizei leitete ein Strafverfahren gegen die Autofahrerin ein.