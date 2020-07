Am Donnerstagmorgen Durchsuchung in Marl wegen Schleusungskriminalität

Einsatz der Bundespolizei zur Bekämpfung der gewerbs- und bandenmäßigen Schleusungskriminalität in Marl. Derzeit vollstrecken Beamte der Bundespolizei Durchsuchungsbeschlüsse in Villingen-Schwenningen (Baden-Württemberg), Wuppertal (Nordrhein-Westfalen), Marl (Nordrhein-Westfalen), Buxtehude (Niedersachsen), Brannenburg (Bayern) und Itzehoe (Schleswig-Holstein). Die polizeilichen Maßnahmen richten sich gegen eine Tätergruppierung wegen des Verdachts des gemeinschaftlichen gewerbs- und bandenmäßigen Einschleusens von Ausländern in Tateinheit mit Missbrauch von Ausweispapieren Aufgrund der laufenden Maßnahmen wird um Verständnis gebeten, dass derzeit keine weiteren Angaben getätigt werden, um den Einsatzerfolg nicht zu gefährden.