Auseinandersetzung am Marler Stern, Drohung mit Messer

Am Donnerstag kam es, gegen 20:30 Uhr, am Marler Stern - unteres Parkdeck - zur einer Auseinandersetzung zwischen acht jungen Männer. Nach vorangegangenen verbalen Streitigkeiten zog einer der Beteiligten zwei Messer und suggerierte Stichbewegungen in Richtung einer Gruppe von sechs Marlern im Alter von 20 bis 32. Daraufhin schlug ihn der 32-Jährige mit der Faust ins Gesicht. In Folge dessen flüchtete der bislang Unbekannte, zusammen mit dem achten Beteiligten, zu Fuß über die Bergstraße in Richtung Herzlia Allee. Auf der Flucht warf der Unbekannte noch ein Messer unter ein Auto, das später von der Polizei sichergestellt wurde. Keiner der noch Anwesenden erlitt Verletzungen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an.

Beschreibung der Flüchtigen:

1. Person: 1,65m - 1,75m groß, schwarze Haare, schwarzer Pullover,

Umhängetasche, AK47-Tattoo am Hals, Schnäuzer, führte zwei

Messer mit sich

2. Person: 1,65 - 1,70m groß, 17 oder 18 Jahre alt, schwarze

lockige Haare, weißer Pullover