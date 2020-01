Auto landet auf Verkehrsinsel, Ursache beschlagene Scheibe

Schlechte Sicht durch eine beschlagene Frontscheibe ist Sonntagnachmittag einem Autofahrer (86) in Haltern zum Verhängnis geworden. Ein Verkehrsschild und ein Baum auf einer Verkehrsinsel stoppten den "Blindflug" des Seniors.

Eine beschlagene Scheibe behinderte am Sonntag um 17.50 h die Sicht eines Autofahrers, der auf der Weseler Straße in Richtung Innenstadt unterwegs war. An der Einmündung der Drususstraße fuhr der 86-Jährige aus Haltern am See mit seinem Auto auf eine Verkehrsinsel. Dort fuhr er gegen ein Verkehrsschild und gegen einen Baum. Der Fahrer wurde leicht verletzt und wurde vor Ort behandelt. Sein Auto musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf 9000 Euro geschätzt.

Machen Sie es besser und starten Sie nur bei freier Sicht. Anderenfalls drohen Geldbußen und bei einem Unfall Ärger mit der Versicherung. Im schlimmsten Fall kann so ein Blindflug sogar Menschenleben kosten.