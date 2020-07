Eine Verwüstung hinterließ ein Mann in Marl, der anscheinend außer Rand und Band an der Halterner Straße randalierte und Anwohner in Schrecken versetzte.

Der 27-Jährige verursachte hohe Schäden an der Halterner Straße und am Borgsheider Weg. Er war gegen 1.20 Uhr in der Nacht zu Freitag auf einem Dach herumgeklettert und von einem Zeugen angesprochen worden. Der Verdächtige flüchtete vom Dach und beschädigte anschließend mehrere Autos, indem er die Außenspiegel abtrat.

Die Frontscheibe eines Autos ging zu Bruch, als der Verdächtige einen Stein in die Scheibe warf. Auch eine Skulptur, Gartenmöbel und ein Blumenkübel an der Halterner Straße wurden beschädigt. Der Mann versuchte sogar, einen Sack mit Blumenerde anzuzünden.

Anwohner hielten der Randalierer fest

Zeugen gaben der Polizei dann den Hinweis, dass es in einem derzeit leerstehenden Haus an der Halterner Straße brennen soll. Anwohner hatten dort den Verdächtigen, einen 27-Jährigen aus Marl, angetroffen und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Wie sich herausstellte, war eine Scheibe des Hauses eingschlagen und drinnen ein Feuer gelegt worden.

Die Feuerwehr löschte die Flammen. Der 27-Jährige wurde festgenommen und musste mit zur Wache. Er musste eine Blutprobe abgeben, um zu klären, ob Drogen im Spiel waren. Die Ermittlungen gegen den 27-Jährigen dauern an.