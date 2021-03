Balkonbrand, die Polizei ermittelt

In der Nacht zum Freitag, 12. März 2021, brannte ein Balkon an der Ückendorfer Straße. Aufmerksame Nachbarn bemerkten das Feuer auf dem Balkon eines gegenüberliegenden Mehrfamilienhauses um 0.59 Uhr und alarmierten Polizei und Feuerwehr. Die Feuerwehr Gelsenkirchen löschte den Brand im Außenbereich des Balkons. Ein 60-jähriger Mann wurde vor Ort medizinisch versorgt. Eine 79-jährige Frau wurde für weitere Untersuchungen in ein Krankenhaus gebracht. Die polizeilichen Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Einsatzbericht der Feuerwehr

Ziemlich genau um 1 Uhr, am frühen Freitagmorgen, rückten Einheiten der Wache Altstadt, Heßler und Buer in den Stadtteil Ückendorf aus. Anwohner hatten ein Feuer auf einem Balkon einer Wohnung im 1. Obergeschoss an der Ückendorfer Straße gemeldet. Die Flammen sollten schon auf die dazugehörige Wohnung übergegriffen haben. Nach wenigen Minuten trafen die ersten Kräfte an der Einsatzstelle ein.

Mehrere Atemschutztrupps gingen zur Menschenrettung in das Gebäude vor und konnten zwei Personen in Sicherheit bringen. Die weiteren Hausbewohner hatten sich bereits selbstständig ins Freie begeben. Eine Frau wurde zur Kontrolle in ein Krankenhaus eingeliefert, konnte dieses aber nach einer ärztlichen Inaugenscheinnahme zeitnah wieder verlassen. Die eigentliche Brandbekämpfung verlief dann ohne Zwischenfälle. Die Flammen hatten noch nicht auf das Wohnungsinnere übergegriffen. Der Brand war auf den Balkonbereich und einen Teil der Hausfassade begrenzt. Für die Löscharbeiten musste die Feuerwehrmänner jedoch Teile der Fassade entfernen, um an die dahinter befindlichen Glutnester zu gelangen. Um 2:30 Uhr endete dann auch dieser Einsatz.