Brennendes Essen auf Herd sorgt für Feuerwehreinsatz am Freitagmorgen

Verbranntes Essen war der Grund für einen Feuerwehreinsatz am frühen Freitagmorgen in Gelsenkirchen-Schalke. Gegen 04:50 Uhr meldete sich die Mieterin einer Wohnung an der Schalker Straße in der Feuerwehrleitstelle. Sie berichtete von Brandgeruch und dem schrillen Piepen eines ausgelösten Heimrauchmelders aus der Wohnung im Erdgeschoss.

verbranntes Essen

Einheiten der Wache Altstadt, Heßler und Buer wurden entsandt und trafen kurze Zeit später an der Einsatzstelle ein. Bereits im Hausflur war der Geruch von verbranntem Essen wahrnehmbar. Den Wohnungsmieter fanden die Feuerwehrmänner in der Wohnung vor. Die Kräfte des Rettungsdienstes nahmen sich ihm an. Verletzungen konnten aber nicht festgestellt werden. Er verblieb auf eigenen Wunsch vor Ort. Nachdem der Topf mit den verkohlten Essenresten abgelöscht und die Wohnung gelüftet war, konnte die Einsatzstelle dem Wohnungsinhaber übergeben werden.