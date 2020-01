Bus kam von der Fahrbahn der A 1 ab und landete im Grünstreifen

Die Autobahn 1 war zwischen Münster-Hiltrup und Ascheberg in Fahrtrichtung Dortmund am 30. 1. von 18:00 Uhr bis etwa 22 Uhr gesperrt. Aus bislang unklarer Ursache kam am Nachmittag (30.1., 13:04 Uhr) ein Bus nach rechts von der Fahrbahn ab und im Grünstreifen zum Stillstand. Ab 18:00 Uhr sperrten Polizisten zur Bergung des Fahrzeugs den rechten Fahrstreifen.

Neben dem Fahrer waren keine weiteren Personen im Bus. Der 62-jährige Fahrzeugführer blieb glücklicherweise unverletzt.