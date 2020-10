Dopinglabor ausgehoben, Person festgenommen, 5 kg Dopingwirkstoffe, halbe Million Taletten sichergestellt

Am 13.10.2020 durchsuchten Beamte des Zollfahndungsamtes Essen im Auftrag der Staatsanwaltschaft Duisburg 3 Wohnungen in Duisburg und Essen und stellten ein komplettes Untergrundlabor zur Herstellung von Dopingmitteln, über 5 kg Dopingmittel-wirkstoff, über ½ Million Dopingmittel in Tablettenform, fast 1000 verkaufsfertige Ampullen mit Dopingmitteln, fast 30.000 Stück verschreibungspflichtige Arzneimittel, einen Revolver, diverse Munition, 50 Stück illegale Pyrotechnik sowie über 4.000 Euro Bargeld sicher. Eine Person wurde festgenommen.

Die Zollfahnder aus Essen ermittelten im Auftrag der Staatsanwaltschaft Duisburg bereits seit Mai 2020 gegen einen 58-jährigen Deutschen aus Duisburg wegen des Verdachtes des Verstoßes gegen das Anti-Doping-Gesetz. Vorangegangen war die Er-kenntnismitteilung einer anderen Behörde. Der beschuldigte Duisburger stand im Verdacht in einem Untergrundlabor illegal Do-pingpräparate unter eigenen Labels in größeren Mengen herzustellen und diese an Großabnehmer weiterzuverkaufen.

Untergrundlabor

Die Ermittlungen ergaben, dass der Verdächtige das Untergrundlabor in einer soge-nannten Bunkerwohnung in Essen errichtet hatte und sich dorthin auch die zur Herstellung benötigten Wirkstoffen liefern lies. Bei den Durchsuchungen wurde bei dem Verdächtigen in der Bunkerwohnung in Essen ein komplettes Untergrundlabor zur Herstellung von Dopingmitteln, Equipment zur Abfüllung und Verpackung, sichergestellt. Darüber hinaus über 5 kg Dopingmittelwirkstoff, über ½ Million Dopingmittel in Tablettenform, fast 1000 verkaufsfertige Ampullen mit Dopingmitteln, fast 30.000 Stück verschreibungspflichtige Arzneimittel, ein Revolver, fast 200 Stück Munition diverser Kaliber, 50 Stück illegale Pyrotechnik, 700 ml unbekannte Flüssigkeit, ca. 200 g unbekanntes Pulver und ca. 4 g Marihuana. In seiner Wohnung in Duisburg wurden Datenmaterialien, Unterlagen und über 4.000 Euro Bargeld sichergestellt. Der beschuldigte Duisburger wurde festgenommen und am 14.10.2020 mit Haftantrag der Staatsanwaltschaft Duisburg dem Haftrichter vorgeführt. Er befindet sich in Unter-suchungshaft.

Unterlagen sichergestellt

Bei einem tatbeteiligten 61-jährigen Duisburger, der für den 58-jährigen Beschuldigten die Labels herstellte, wurde ebenfalls in Duisburg durchsucht und diverse Unterlagen sichergestellt.

Die weiteren Ermittlungen führt das Zollfahndungsamt Essen im Auftrag der Staatsan-waltschaft Duisburg.

"Allein die sichergestellten 898 Ampullen á 10 ml Dopingmittel haben einen geschätzten End-verbraucherverkaufswert von über 14.000 Euro", rechnet die Pressesprecherin des Zollfahn-dungsamtes Essen, Heike Sennewald, vor.