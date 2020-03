Am frühen Sonntagmorgen wurde die Feuerwehr zu einem Brand auf einem auf einem Schulhof an der Max-Planck-Straße gerufen. Drei Müllcontainer standen um 3 Uhr in Flammen.

Nach ersten Erkenntnissen hatten Unbekannte vermutlich einen der Container in Brand gesetzt. Anschließend schlug das Feuer auf zwei weitere Container über. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor. Unter der Nummer 0800 2361 111 nimmt das zuständige Kriminalkommissariat Hinweise entgegen.