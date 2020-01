Ein 36-jähriger Autofahrer aus Frankreich war am Mittwoch, gegen 16 Uhr, auf der Goethestraße unterwegs. Als er in die Schillerstraße abbiegen wollte, um in Richtung Brassert weiterzufahren, kam es zu einem Zusammenstoß mit einem 37-jährigen Autofahrer aus Marl.

Bei dem Zusammenstoß wurden der 36-Jährige, der 37-Jährige und seine 27-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Alle wurden zur ambulanten Behandlung in Krankenhäuser gebracht. Es entstand 35000 Euro Sachschaden. Beide Autos mussten abgeschleppt werden.