Ehefrau mit Messer und Hammer bedroht

In der Nacht zum Sonntag kam es auf der Mittelstraße im Ortsteil Gelsenkirchen-Erle zu verbalen Streitigkeiten in deren weiteren Verlauf ein 37-jähriger Gelsenkirchener seine Ehefrau u. a. mit einem Messer und einem Hammer bedrohte. Zudem hinderte er sie am Verlassen der Wohnung, in der sich zu diesem Zeitpunkte auch die drei gemeinsamen Kinder (2, 6 und 8 Jahre) des Ehepaares befanden. Der 32-jährigen Frau gelang es über WhatsApp einen Bekannten zu informieren, dass sie von ihrem Mann angegriffen und bedroht wurde. Dieser verständigte daraufhin die Polizei.

Häusliche Gewalt endet im Polizeigewahrsam

Zwischenzeitlich hatte sich der Mann hingelegt und war eingeschlafen, so dass die Frau mit ihren Kindern die Wohnung verlassen konnte. Der Mann wurde von den eingesetzten Beamten in der Wohnung angetroffen und in Gewahrsam genommen. Anschließend wurde er in das Polizeigewahrsam eingeliefert. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Außerdem wurde dem Mann ein 10-tägiges Rückkehrverbot für die gemeinsame Wohnung erteilt.