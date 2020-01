Einbrecher in Marl fällt vor Schreck um

Heute mal eine Geschichte mit Seltenheitswert. Dienstagabend in Marl: Eine 60-Jährige steht am Fenster und raucht. Da sieht sie Taschenlampenschein in ihrer Gartenlaube. Sie ruft ihren Sohn (30), der nachschaut und in der Laube einen mutmaßlichen Einbrecher überrascht. Und der erschreckt sich offenbar derart, als ihn der Laubenbesitzerinnen-Sohn anspricht, dass er augenblicklich umfällt.

sturzbetrunken

Später bestätigt ein Alkoholtest den Verdacht: Der Tatverdächtige, ein 32-jähriger Marler, war sturzbetrunken. In seinem Rucksack hatte er unter anderem einige Gartengeräte aus der Gartenlaube eingesackt. Polizisten brachten den 32-Jährigen zunächst einmal ins Gewahrsam.