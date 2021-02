Einbrecher kletterten auf einen Balkon im Erdgeschoss in Marl Lenkerbeck

Am Mittwoch zur Tageszeit kletterte ein unbekannter Täter auf einen Balkon im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses an der Straße Nonnenbusch. Nach ersten Ermittlungen gelangte der Täter über ein auf Kipp stehendes Fenster in die Wohnung und durchwühlte hier die Schränke auf der Suche nach Beute. Ob etwas entwendet wurde, steht noch nicht fest.

Einbrecher kommen am Tage

Entgegen landläufiger Meinung erfolgen Einbrüche häufig zur Tageszeit, zum Beispiel während einer kurzen Abwesenheit des Bewohners, so etwa zur Schul-, Arbeits- und Einkaufszeit, am frühen Abend oder an den Wochenenden. Weit über ein Drittel aller Wohnungseinbrüche werden durch Tageswohnungseinbrecher begangen.



Zwischen Montag und Mittwoch brachen Unbekannte in eine Wohnung an der Karl-Liebknecht-Straße ein. Angaben zu einem möglichen Diebesgut konnten noch nicht gemacht werden.