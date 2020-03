Einbruch am Wochenende in Marl Sinsen

Am Samstag, gegen 18 Uhr, drangen unbekannte Täter durch ein auf Kipp stehendes Fenster in eine Wohnung auf der Straße Birkenbusch ein. sie stahlen ein geringe Menge Münzgeld und eine Uhr. Als sie merkten, dass die Bewohner in einem Nebenraum waren, flüchteten sie unerkannt.

Ein gekipptes Fenster (auch ein Sicherheitsfenster) auszuhebeln ist um ein Vielfaches leichter als durch ein geschlossenes Fenster einzudringen. Auch mit der Versicherung kann es nach einem Einbruch große Probleme geben, wenn die Fenster auf Kipp waren – viele Versicherungen sehen das als eine Art Fahrlässigkeit an.